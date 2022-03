Chalazion ou orgelet : comment les reconnaître et les traiter ?

Les chalazions et orgelets sont des tuméfactions d'apparition soudaine, localisées au niveau de la paupière. Le chalazion est provoqué par une occlusion de la glande de Meibomius, alors qu'un orgelet est habituellement provoqué par une infection de la glande. Éléments d'information avec le Dr Qin, ophtalmologue à l’hôpital Delta (Chirec).

Orgelet

Autrefois appelé le compère-loriot, l'orgelet est une infection temporaire bactérienne, le plus souvent bénigne et très facile à diagnostiquer. Un orgelet est plus superficiel et plutôt au bord de la paupière. Alors qu'un chalazion est plus profond, plus enkysté, dans le tarse (profondeur de la paupière), explique le Dr Qin, ophtalmologue à l’hôpital Delta (Chirec).