Chair de poule revient : pourquoi les livres (et la série) ont-ils eu autant de succès ?

Malgré tous ces bons points, la série inspirée des romans aurait pu être un flop d’audimat ou un échec en termes d’adaptation. Mais il n’en est rien. Etant donné que les réalisateurs ont souhaité rendre hommage à la série littéraire et rester fidèles à l’esprit des livres, on retrouve ce même équilibre entre horreur et humour. Par ailleurs, le fait que les épisodes étaient tous compréhensibles indépendamment les uns des autres a permis d’acquérir un public toujours plus nombreux.

Enfin, l’une des recettes du succès réside aussi dans l’intemporalité de la série, et ce, quel que soit le médium (livre ou série). La preuve, s’il en fallait une : Disney + s’apprête à diffuser de nouveaux épisodes en 2023, plus de 30 ans après la parution des ouvrages. Les thèmes d’il y a 30 ans sont en effet encore actuels puisqu’ils abordent les problèmes que rencontrent tous les adolescents, notamment la peur de l’inconnu et la découverte de soi.