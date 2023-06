Chair de poule quand la foule aide Lewis Capaldi, en difficulté à Glastonbury suite à son syndrome de la Tourette

Lewis Capaldi a été confronté à une crise due au syndrome de Gilles de la Tourette dont il est atteint, en plein concert au festival anglais Glastonbury. Pris de tics, il a eu du mal à continuer à chanter. Comme en février dernier en Allemagne où un épisode similaire s’était produit, les fans du chanteur écossais sont venus à sa rescousse en reprenant en chœur les paroles de son tube "Someone you loved". Visiblement ému, l’artiste a tenu, malgré les difficultés, à aller au bout de sa performance. Il a néanmoins averti à la fin du show : "J’ai l’impression que je vais prendre une autre petite pause au cours des prochaines semaines, vous ne me verrez probablement pas beaucoup le reste de l’année."

Lewis Capaldi aujourd’hui âgé de 26 ans a été diagnostiqué à 25 ans du syndrome de Gilles de la Tourette, un trouble neurologique provoquant des tics moteurs et vocaux.

Après le concert de Francfort où le public lui était venu en aide, Lewis Capaldi avait tenu à rassurer sa communauté dans une vidéo TikTok. Il avait alors expliqué que les crises se produisaient plus fréquemment en cas de fatigue ou d’émotions intenses : "Je vois beaucoup de gens dans les commentaires inquiets parce que je tremble beaucoup… et que j’ai l’air peu à l’aise. J’ai la Tourette donc j’ai des tics, ce n’est pas du tout un problème, je vais très bien. C’est juste que ça arrive quand je suis fatigué ou nerveux ou excité ou quoi que ce soit d’autre, alors ça devient juste plus intense." La musique est source de plaisir mais aussi de stress et de nervosité, ce qui augmente les crises comme l'a confié la pop star dans une interview au Times : "C’est seulement le fait de jouer la musique qui me fait cet effet, sinon je peux me sentir bien pendant des mois, c’est très étrange comme situation."