Chagrin d'amour : comment soutenir son adolescent ?

Qui dit ado, dit découvertes, premières amours et premières ruptures. Quand on vit son premier chagrin d’amour à l’adolescence, on le vit généralement très intensément. Dans le 6/8, notre psychothérapeute Stéphanie Van Oost nous explique pourquoi cette épreuve est si douloureuse.

À l’adolescence, le corps et l’esprit sont en pleine métamorphose. C’est un bouleversement physique et hormonal qui fait passer l’enfant au stade adulte, et il vit une problématique d’adulte avec un cœur d’enfant.

La première relation est généralement très investie par l’adolescent. Il croit que c’est pour toujours. Mais après le coup de foudre, vient le coup de tonnerre qui fait tout effondrer.

C’est alors un affect dépressif majeur qui s’installe. D’un point de vue neurobiologique, il n’est pas mûr pour comprendre ce qui se passe et l’événement prend une dimension extraordinaire impossible à relativiser.

Cette douleur psychologique est vécue comme une douleur physique, d’où l’expression "avoir le cœur brisé", qui n'est pas toujours qu'une expression. Et c’est justement le même mécanisme qui se met en place. Il n’y a pas de stigmate visible, de blessure, mais il faut que la cicatrice se fasse.