Chadli retraité des Diables rouges : revivez Belgique – Japon le paroxysme de sa carrière internationale

Dans la foulée d’Axel Witsel, Nacer Chadli a annoncé officiellement sa retraite des Diables rouges ce samedi soir au micro de la RTBF. Une décision mûrement réfléchie par le joueur de 33 ans, dont le compteur international restera bloqué à 66 rencontres pour huit buts inscrits. Parmi ces buts, l’un d’entre eux marquera à jamais l'esprit des Belges…

Il s’agit bien entendu du but de la victoire lors de Belgique – Japon en huitième de finale de la Coupe du monde 2018 en Russie (3-2). Alors que les Diables étaient menés 0-2 jusqu’à la 70e minute, que l’élimination semblait inévitable, les Belges ont entamé une remontée fantastique. Avec un but d’une superbe tête lobée de Jan Vertonghen à la suite d’un corner d’abord, une autre tête ensuite, celle de Marouane Fellaini sur un sublime assist d’Eden Hazard. Et puis, ce moment suspendu dans l’histoire du football belge, et ce si célèbre "je l’ai dit bordel" de Philippe Albert.

Il aura fallu moins de dix secondes. Une reconversion offensive du feu de dieu. Thibaut Courtois à la relance, Kevin De Bryune à la chevauchée fantastique, avant de décaler à droite pour Thomas Meunier, Lukaku qui laisse passer et... NACER CHADLI. Au fond des filets. Une 94e minute exceptionnelle, qui offrait aux Diables un quart de finale somptueux face au Brésil. Frissons et petites larmes sont encore au rendez-vous, près de cinq ans après ce moment.

Ce but n’aura pas été le seul fait d’armes de Nacer chez les Diables, mais celui-là gardera à jamais une saveur particulière dans la mémoire collective des Belges.