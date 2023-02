C’est lors d’un concert-surprise à Melbourne en Australie que Chad Smith a joué devant moins de 20 personnes.

C’est au Cherry Bar que quelques fans ont pu entendre un set de deux titres avec "If You Want Blood" et "Up to My Neck in You" d’AC/DC. Chad Smith était accompagné du chanteur local AC Dan et du guitariste Josh May.

Chad Smith a été remercié pour ses services par le patron du Cherry Bar avec un ticket boisson.