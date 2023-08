Chad Kroeger interrompt un concert de Nickelback en raison de problèmes vocaux : "Je ne peux pas prendre votre argent"

Nickelback est actuellement en tournée en Amérique du Nord, mais le groupe a rencontré un problème lors d’un concert jeudi dernier (3 août) à Maryland Heights, Missouri.

Le concert semblait se dérouler sans problème jusqu’à ce que Chad Kroeger et son groupe entament le titre "Animals". Apparemment, le chanteur n’avait pas confiance en sa performance vocale, et a interrompu le groupe au milieu de la chanson pour s’excuser.

"Je ne peux pas faire ça", a-t-il déclaré. "Je ne peux pas rester assis ici avec une gorge complètement détruite et essayer de faire ce concert en prétendant qu’il n’y a rien de mal et prendre votre argent, parce que c’est mal. J’ai du mal à atteindre ces notes."

Il poursuit : "Le médecin m’a injecté de la prednisone dans la hanche, et nous avons tous croisé les doigts en coulisses en espérant que ça allait marcher. Mais je ne peux pas, en toute conscience, me tenir ici et chanter ces chansons et avoir ma voix qui craque et le tout qui sonne complètement faux. Ça me rend dingue. Alors, je vais vous dire. Je pourrais faire de mon mieux. Je pourrais continuer à essayer et on pourrait sortir ce putain de truc si vous voulez."

A ce moment-là, Mike, le frère bassiste de Chad, l’a serré dans ses bras, tandis que le guitariste Ryan Peake s’est proposé en plaisantant pour chanter pendant le reste du concert. Cela a semblé être une motivation suffisante pour que Chad persévère (bien que Nickelback ait joué un set abrégé de 15 chansons ce soir-là).

"Et puis merde", dit-il. "Recommençons cette [chanson]. Je vais juste donner tout ce que j’ai."

Nickelback a depuis donné un autre concert à Milwaukee, où il a joué sans problème apparent. Cependant, les problèmes vocaux de Chad Kroeger sont toujours préoccupants étant donné que le chanteur a été opéré en 2015 pour retirer un kyste sur ses cordes vocales. A noter aussi que Nickelback a donné une foule de concerts dans le cadre d’une tournée bien remplie dans les semaines précédant le concert de Maryland Heights, d’où le fait que la voix de Kroeger était peut-être tout simplement fatiguée.