Chacma est dans Salut les copions pour la BD "Science infuse" !

Chacma est ingénieur industriel en chimie, mais est en direct et en studio pour un moment mêlant "culture et délire loufoque" (sic) en qualité de co-auteur de la série " Science infuse " (par Beka, Chacma et Julien Mariolle) aux éditions Bamboo, dont le Tome 01 " L’espace temps " vient de sortir !

Science infuse :

Cette série de bande dessinée destinée à la jeunesse présente de façon simple, pédagogique et amusante les principales théories de la science actuelle : l’astrophysique et le cosmos, la mécanique quantique et l’infiniment petit, les mathématiques appliquées et la biotechnologie. De quoi faire rêver les jeunes (et les plus grands) grâce à la Science... Infuse !

Avec Walid, Céline Scoyer, Gilles Dal et Gaetan Delferière, il sera question de surf, de cabine téléphonique, de pièces de voiture volés, de "Comme d'habitude", de singe, et bien sûr de bande dessinée et de sciences !