Cézanne, huis clos cinématographique de Sophie Bruneau

L’image ne quitte jamais le lieu à l’exception de quatre plans de la montagne Ste-Victoire que l’on voit de l’atelier, enveloppée de nuages et Sophie Bruneau semble convoquer la présence de Cézanne par des moyens cinématographiques.

Cézanne, hors-champ, est absent physiquement, mais sa présence, plein cadre, est ressentie par le rayonnement des choses et les variations de la lumière qui influent sur les changements de couleur.

L’image apparaît dans un cadre telle une peinture. L’impression de l’encadrement est renforcée par la frontalité imposée par la caméra.

Les plans sont fixes et longs. La photographe Marie-Françoise Plissart est à l’image. Elle suggère un long temps de pose. Il se dépose sur l’image comme la poussière sur les meubles et le temps sur une nature morte. Le terme anglais, still life, convient mieux, car les objets ont une âme. L’approche est presqu’animiste. Cézanne captait les sensations suscitées par les choses du quotidien. Le film fait ressentir ce qu’est la peinture selon Cézanne.

Cézanne, le film de Sophie Bruneau, sera projeté au Caméo à Namur le 2 décembre et au Churchill à Liège le 16 décembre. Il sera à l’affiche de l’Aventure à Bruxelles à partir du 20 décembre.

Sophie Bruneau est au micro de Pascal Goffaux.