« Cézanne et moi » un film avec Guillaume Canet et Guillaume Gallienne à découvrir sur La Trois

Pour se préparer au rôle de Cézanne, Guillaume Gallienne a travaillé avec le peintre Gérard Traquandi sept ou huit mois avant le début du tournage pour, entre autres, apprendre à tenir son pinceau comme le faisait Cézanne. Le peintre lui a installé un chevalet et une toile et lui a dit : " Alors Cézanne, c’était comme ça, et puis les pinceaux, c’était ça, la palette, c’était ça... Bon je te donne un peu de cobalt... Et peins ça. " Gérard lui a dit qu’il avait un souci : il voulait remplir la toile beaucoup trop rapidement. C’est une remarque avec laquelle il était entièrement d’accord, c’est quelque chose qu’on lui dit très souvent. " Vide, ne remplis pas, pars de rien, pars de ce que tu vois...". Ils ont énormément travaillé ensemble, ils se sont même rendus au Musée d’Orsay. " Et ce tableau, tu en penses quoi ? – C’est une croûte, non ? – Oui, tu as raison, mais déjà on voit l’humilité." Il m’a dit des mots comme ça, des mots qui m’ont plu et guidé. Gérard Traquandi lui a expliqué que Cézanne passait son temps à travailler toute la gamme de couleurs, du bleu au jaune. Et grâce à sa femme (qui est aussi coloriste) et également aux nombreux livres qu’il a lus, (notamment les correspondances entre Zola et Cézanne), Guillaume Gallienne a pu mieux comprendre le personnage.