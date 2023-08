Cévennes : quand des slogans fleurissent sur la montagne engagée

Sébastien est apiculteur dans la région. Sur les marchés tous les matins, il constate une augmentation du sentiment de colère, même chez les plus anciens, d’habitude très calmes : "C’est très net. Il y a une colère qui gronde chez les locaux et chez les anciens aussi, ce qui est plus étonnant. Ils ont de plus en plus la rage envers les dirigeants. On nous presse, on nous taxe, on nous essore, on nous retaxe… On nous met tellement la pression, je pense que la bouteille va exploser, je ne sais pas quand et ça m’inquiète, mais oui, ça risque de péter en France."

Sébastien est Cévenole d’origine, comme beaucoup, lorsqu’il était jeune, il a tenté l’aventure des grandes villes, il a même travaillé deux ans à Londres, mais il est revenu sur ses terres : "C’est un choix de vie d’être ici. Ici je ne ferme pas ma maison, je laisse mes clés sur ma voiture, mes enfants vont à l’école sans crainte. Mais c’est vrai qu’on a encore plus l’impression d’être une goutte d’eau. On peut taguer des montagnes, on peut gueuler, ils n’en n’ont rien à faire."