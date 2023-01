“Ceux qui veulent ma mort” : baptême du feu pour Angelina Jolie

Vu notamment dans la série “Sons of Anarchy”, Taylor Sheridan a surtout fait son trou à Hollywood par le biais de son travail de scénariste de talent. Nommé aux Oscar pour le scénario de “Comancheria”, l’homme a également été derrière les deux volets de “Sicario”, des séries “Yellowstone” et “Mayor of Kingstown” ainsi que de “Wind River”. Il s’est également occupé de la réalisation de ce film avec Jeremy Renner et Elizabeth Olsen, ce qui lui vaudra le Prix de la Mise en scène à Cannes dans la section Un certain regard en 2017. Son travail aime se concentrer sur une violence masculine particulièrement brutale, notamment en profitant de son ancrage dans des paysages purement américains et au fond politique prégnant. C’est à nouveau le cas avec sa troisième réalisation, “Ceux qui souhaitent ma mort”.