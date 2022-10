"Ceux qui travaillent", une critique du système consumériste avec Olivier Gourmet à voir sur La Trois

"Ceux qui travaillent", le premier long-métrage du réalisateur suisse Antoine Russbach, sur les illusions et désillusions d'un col blanc du milieu du fret maritime englué dans un système consumériste, est à découvrir le jeudi 3 novembre à 20h40 sur La Trois.

Sans la moindre musique, au travers de dialogues très brefs, de silences et de gros plans, il met en scène Franck (Olivier Gourmet), cadre supérieur d'une grande compagnie de fret maritime et père de famille nombreuse, aisée, qui consacre sa vie au travail, jusqu'au jour où une situation de crise à bord d'un porte-conteneurs l'oblige à prendre une décision qui lui coûte son poste. Profondément ébranlé et trahi par un système auquel il a tout donné, il semble remettre sa vie en question.

"L'idée du film est venue d'une réflexion sur la place de chacun dans notre société, avec en tête son ancienne structure médiévale (tiers-état, noblesse, clergé) et devait être un long 'film choral' en trois parties. J'ai décidé d'en faire trois films dont le premier pose la question de ceux qui nous nourrissent et de la responsabilité de chacun dans notre système consumériste", explique à l'AFP le réalisateur, âgé de 35 ans, qui a suivi ses études cinématographiques en Belgique. "C'est un film sur la consommation et sur ceux qui remplissent les rayons de nos supermarchés", ajoute-t-il, expliquant avoir été "très inspiré" par la lecture d'Alain de Botton, philosophe et écrivain suisse, vivant à Londres, et par son "histoire sur la trajectoire d'un poisson pané, de l'assiette d'un enfant au pêcheur des Philippines".