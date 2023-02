"Ceux qui ont soutenu la guerre ne sont plus les bienvenus" : la Finlande gardera sa frontière avec la Russie fermée pour longtemps

Une voiture familiale s’approche doucement du poste frontière finlandais d’Imatra. Derrière elle, la ville russe de Svetogorsk et loin à l’horizon, Saint-Pétersbourg. Les gardes-frontières entament la fouille minutieuse du coffre, du bas de caisse et de la carrosserie. Les occupants sont invités à montrer leurs papiers et à expliquer la raison de leur visite. Le chauffeur, le visage fermé, explique qu’ils viennent voir leurs enfants et petits-enfants en Finlande. Il semble réfléchir à chaque mot avant de les prononcer "Nous n’avons plus vu nos enfants depuis 6 ans. Il y a d’abord eu la pandémie et puis… d’autres raisons. Sur le site du consulat il est écrit que c’est dû à des questions de sécurité." Il n’en dira pas plus.

La Finlande a fermé sa frontière avec la Russie en septembre dernier. Huit millions de Russes passaient les postes frontière chaque année dans la région sud. Depuis presque un an, le chiffre a baissé de 90% et les postes frontières semblent bien vides. Pour entrer en Finlande, il faut désormais un contrat de travail dans le pays, y être étudiant ou y avoir des proches. Les demandes d’asile sont aussi enregistrées et analysées. Les touristes par contre, ne sont plus du tout acceptés.