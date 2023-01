Cette ville américaine va inaugurer le concept de "rues complètement vertes".

Le conseil municipal de Madison, la capitale du Wisconsin, vient d'approuver une nouvelle politique dite des "rues complètement vertes".

L'idée : concevoir les rues de manière à réduire les émissions de CO2 tout en végétalisant l'environnement.

Pour développer ce type de lieu, de nombreux éléments vont être pris en compte, de la sécurité des piétons et des cyclistes à la promotion des transports en commun en passant par la protection de la canopée d'arbres, d'où leur nom de "rues vertes".

Concrètement, cela va consister à développer les infrastructures nécessaires pour favoriser la pratique de la marche, du vélo et des transports en commun tout en étendant la couverture végétale urbaine et en recyclant les eaux de pluie.

Le but est de rendre l'air plus respirable mais aussi de faire de ces rues et quartiers des endroits plus agréables à vivre, plus sûrs et plus équitables. Ce concept désormais codifié fait l'objet d'un guide à destination du personnel municipal et des habitants publié par la ville. L'objectif de la ville est de tendre vers la neutralité en CO2 d'ici 2050.