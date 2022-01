Cette vidéo ne prouve pas que le masque peut provoquer une grave hypoxie ou une intoxication au CO2

Une vidéo partagée plusieurs centaines de fois en janvier 2022 assure, expérience à l’appui, que le masque provoquerait un grave manque d’oxygène et une concentration en CO2 pouvant mener à la mort. On y voit une femme placer sous le masque d’une petite fille un appareil de mesure du CO2, qui affiche rapidement des valeurs très élevées. Selon l’auteure de la vidéo, cela prouve que le port du masque peut entraîner une intoxication au CO2, un grave manque d’oxygène et des lésions irréversibles au cerveau. En réalité cette expérience ne prouve rien, ce capteur n’étant pas destiné à être utilisé de cette façon. Comme l’ont expliqué plusieurs médecins à l’AFP depuis le début de la pandémie, bien porté, le masque ne présente pas de risque particulier.

"Test de qualité de l’air sous le masque, fait en direct avec cette petite fille", écrit cette internaute, qui partage une vidéo de 4 minutes 30, relayée près de 350 fois depuis le 11 janvier. On y voit une petite fille enfiler un masque puis une femme, dont on ne voit jamais le visage, placer un capteur de CO2 sous le masque de l’enfant et commenter les chiffres indiqués par l’appareil, qui augmentent très rapidement.

"Là on est à 4000, après 3 minutes… 5500… Au-dessus de 5000, il faut savoir que ça correspond à un air extrêmement pollué, avec un grave risque d’hypoxie, des lésions au cerveau irréversibles sur le long terme, coma jusqu’à la mort", commente ainsi l’auteure de la vidéo, à 3 minutes. L’appareil finit par afficher 10.000 ppm, sa valeur maximum. "On voulait juste faire cette petite expérience […] pour faire comprendre facilement, mieux que des mots, les dangers du masque", conclut-elle.