Cette vidéo du basketteur américain Kyrie Irving faisant preuve d’un équilibre déconcertant est-elle une mise en scène ?

Une vidéo du célèbre basketteur Kryrie Irving, meneur de jeu des Brooklyn Nets (NBA), circule massivement sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, le joueur – qui fête ses 30 ans aujourd’hui -, fait preuve d’une souplesse déroutante. On peut par exemple le voir se pencher, ou dribbler rapidement en équilibre sur deux ballons de basket.

Depuis ce 13 mars 2022, la vidéo a été repartagée près de 46.000 fois sur Twitter, et a suscité la réaction de plus de 250.000 personnes sur Instagram. Une souplesse remise en question par de nombreux internautes. De fait, plusieurs éléments permettent de conclure qu’il s’agit en réalité, d’une mise en scène dans un but commercial.