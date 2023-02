Cette vidéo d’élèves violents n’a pas été filmée dans une classe bruxelloise mais au Brésil

"Filmé dans une école à Bruxelles", c’est ce qu’écrit une internaute sur Facebook le 26 janvier dernier en commentaire d’une vidéo. Sur les images, une scène de rébellion dans une classe. Des élèves déchaînés crient, renversent des bancs et invectivent une professeure qui semble avoir totalement perdu le contrôle de ses élèves.

Le commentaire est écrit initialement en néerlandais ("Gefilmd in een Brusselse school") mais est traduit automatiquement en français par Facebook pour ses utilisateurs francophones. Ce message a été partagé plus de 1700 fois depuis sa publication sur le réseau social. Plusieurs internautes francophones ont "réagi" et relayé la vidéo.