Cette œuvre de Franz Schubert reprise par... des rappeurs français

La partie samplée dans le rap correspond plus particulièrement au 2ème mouvement "Andante con moto". Un terme qui n’a rien avoir avec le deux-roues mais qui décrit le tempo.

Parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, on est au tout début de l’utilisation du métronome et, pour décrire une rapidité d’exécution d’un mouvement par rapport à un autre, on donne des noms généralement en italien. Dans le cas présent, "Andante" signifie "Allant". Même si c’est un mouvement qui contraste avec les deux Allegro (plus rapide) qui l’entourent. Et le terme "con moto" peut se traduire par "enlevé". C’est donc un mouvement "Allant et enlevé".

Que nous apporte l'analyse de la partition ? Un des grands fondements de notre histoire de la musique occidentale, c’est la satisfaction qu’elle nous procure quand elle se résout. D’ailleurs, la musique, ce n’est que ça : un discours qui pose des questions et qui finit par se solutionner, en harmonie. Dans cette partition de Schubert, on sent particulièrement bien les tensions et les résolutions qui font que ce morceau est si populaire.

Voici donc – en très résumé – pourquoi, selon moi, cet "Andante con moto" issu du Trio avec piano n°2 de Schubert plait tant, encore aujourd’hui.