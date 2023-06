Cette tour à la limite entre Verviers et Theux sera-t-elle démolie pour laisser place à un rond-point ?

Que va devenir cette tourette aux murs obliques à la limite entre Verviers et Theux, juste à l’entrée de la Drève de Maisonbois ? Le bâtiment est promis à la pioche des démolisseurs. Il est implanté au bord de la grand-route. L’endroit est dangereux. La Région veut y créer un rond-point. Mais pour ça, il faut abattre cette petite tour.

Tous les heusytois la connaissent. C’est un point de repère. Le propriétaire ne veut pas la voir abattre. "C’est dans la famille depuis une dizaine de générations" confirme Ronald de Kerchove. "Ce n’est pas seulement mon patrimoine, c’est celui de tous les Verviétois. Ça fait partie de l’histoire de la laine à Verviers".

Cette tour avait une sœur, démolie fin des années soixante. L’ensemble marquait l’entrée d’un domaine. On y a élevé des milliers de moutons pour l’industrie lainière. Mais il n’y a plus de moutons. On roule en voiture sur la grand-route. Trop vite. Il faudrait un rond-point. Et la tour est dans le chemin.

"Aujourd’hui, sur débouché de la Drève de Maisonbois avec cette 'motte de beurre', il n’y a pas de trottoir" souligne Philippe Elsen, directeur des routes pour Verviers. "Il y a des enjeux pour les piétons, il y a des arrêts de bus tout près. Il a fallu intégrer une offre trottoir et une offre piste cyclable dans ce giratoire. Il faut une certaine largeur pour que tous les véhicules puissent tourner autour en toute sécurité".

Décaler le rond-point, placer un feu rouge, toutes ces autres solutions sont moins bonnes assure Philippe Elsen. Si le permis est accordé, le propriétaire le contestera devant le Conseil d’Etat.

C’est la Région qui doit accorder le permis. Avant ça, les communes de Theux et de Verviers doivent donner leurs avis. L’enquête publique vient de s’achever. Une pétition de plusieurs centaines de signatures a été envoyée à la commune de Theux. La pétition lancée par le propriétaire de la tour est encore en ligne.