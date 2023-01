Cette théorie surprenante sur Aladdin est enfin confirmée par les réalisateurs

Lorsqu’un film Disney sort, il fait bien souvent l’objet d’un grand nombre de spéculations. Bien souvent, elles sont plus folles les unes que les autres, mais cette fois-ci les fans d’Aladdin ne se sont pas trompés. Les réalisateurs ont confirmé une théorie surprenante qui date déjà de plusieurs décennies.

Il a fallu 30 années pour que Ron Clements et John Musker confirment la théorie selon laquelle le vendeur de la première scène est en fait le Génie. Pourquoi une telle affirmation ? Tout simplement parce qu’ils sont tous les deux vêtus de bleu, ils ont également une barbichette et un ruban rouge autour de la taille, et surtout ce sont les seuls personnages à posséder quatre doigts. Sans compter que les deux personnages sont doublés par le même acteur, Robin Williams.

Rappelez-vous dans la première scène, un vendeur veut refourguer plusieurs objets loufoques, dont une cafetière-friteuse-incassable – qui est cassée -, un Tupperware de la mer Morte, mais surtout le plus important, la fameuse lampe.