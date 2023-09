Cette tendance TikTok risque de mener à une pénurie de... laxatifs. Et comme souvent, elle est dangereuse

Aux États-Unis, selon le Wall Street Journal, il devient de plus en plus difficile de mettre la main sur du laxatif dans les pharmacies. Les fabricants du MiraLax et du Dulcolax, deux produits bien connus outre-Atlantique, ont en effet annoncé rencontrer une hausse importante de la demande bien que la FDA, l’agence de régulation des aliments et des médicaments, n’a pour l’instant pas signalé de pénurie nationale.

Preuve de cet engouement, un triplement depuis un an des recherches pour des pilules laxatives sur Amazon aux États-Unis. De plus, Dow Chemical, géant de la production de produits chimiques, construit actuellement de nouvelles usines notamment pour produire plus de polyéthylène glycol, qui est le nom générique des médicaments contre la constipation aux États-Unis, rapporte le HuffPost.

Mais qu’arrive-t-il aux Américains pour acheter tant de laxatifs ? Les raisons sont diverses : une population vieillissante plus susceptible de souffrir de constipation que les plus jeunes, une alimentation inadaptée et de nombreux adolescents et jeunes adultes souffrant d’anxiété, responsable de problèmes d’estomac.

La demande croissante de laxatifs pourrait également être liée à une tendance qui se répand sur TikTok. Sous le hashtag #Guttok ("gut" pour intestin), qui comptabilise 1,1 milliard de vues, des influenceurs font la promotion de ces médicaments pour résoudre des réels problèmes intestinaux, comme les ballonnements, mais aussi dans le but de perdre du poids.

Ce détournement rappelle l’utilisation de l’Ozempic, cet antidiabétique qui avait fait fureur sur le réseau social il y a quelques mois grâce à ses propriétés amincissantes. Évidemment, les deux médicaments sont très différents mais le laxatif a l’avantage d’être bien moins cher et est surtout disponible en vente libre.