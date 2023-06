Cette symphonie de Brahms a inspiré Frank Sinatra, Jane Birkin, Carlos Santana et bien d'autres

Cette partition, déjà acclamée à son époque passe donc encore plus facilement à la postérité. Un des premiers à avoir repris la 3e symphonie de Brahms, et plus particulièrement le troisième mouvement Poco Allegretto, c’est Frank Sinatra avec Take My Love, en 1950. Frank Sinatra co-écrit cette chanson qu’il enregistre au mois de novembre à New York. Il la chante également à la télévision.