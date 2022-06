Cette station alpine d’Italie compte attirer les touristes cet été grâce aux sons de la nature

Le chant des oiseaux, les bruits de l’eau des cascades qui coule sur les pierres, le souffle du vent… Diffusée jusqu’en août sur Spotify, sur le site internet de Courmayeur, ainsi que dans plusieurs pays d’Europe (Allemagne, Belgique, France, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse) via un QR code, cette campagne sonore touristique digne d’un programme d’ASMR vous fera voyager presque instantanément dans les Alpes. Une aubaine pour les âmes en manque de nature, qui rêvent de la plénitude des lacs et des forêts, loin du tumulte des villes et des plages bondées.

Preuve supplémentaire que le bien-être passe aussi désormais par les oreilles : le silence est de plus en plus recherché. Nouveau Graal des vacanciers urbains avides de quiétude, il s’impose en effet peu à peu comme un critère touristique. Bonne nouvelle pour ces voyageurs : il existe des parcs entièrement silencieux, répertoriés par une association américaine sous le nom de "quiet parks".