Cette start-up israélienne promet d’en finir avec les embouteillages grâce à l’intelligence artificielle

Les embouteillages monstres font le quotidien des Israéliens, dont le pays est noté comme l’un des pires en la matière. Mais l’intelligence artificielle et ses algorithmes pourraient aider à contrer le phénomène d’après une entreprise de la high-tech israélienne.

Ce secteur s’intéresse de plus en plus à l’industrie automobile et un salon sur la mobilité intelligente baptisé "EcoMotion", qui promeut des transports plus efficients et plus verts, s’est tenu récemment à Tel-Aviv.

Parmi les entreprises qui y étaient présentes figure ITC (Intelligent Traffic Control), qui développe un logiciel capable de récolter des données en temps réel à partir de caméras de surveillance le long des routes et de manipuler les feux de signalisation en fonction des flux de circulation.