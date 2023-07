Cette star américaine interrompt son concert pour aider une femme qui se faisait battre dans le public

Cela faisait quelques temps que nous n'avions plus eu de nouvelles de Monica, la chanteuse de "The Boy is Mine". Mais récemment, la star a refait surface dans les médias de manière inattendue. Le samedi 22 juillet, lors de son concert dans le cadre du Riverfront Music Festival, dans le Michigan, un homme s’est mis à frapper une femme dans le public.

"Ne la frappe pas comme ça !" a crié Monica en voyant l’action depuis la scène. Elle est descendue dans la fosse pour s’interposer et venir en aide à cette femme, comme on peut le voir sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux.