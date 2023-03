Cette séquence de Drag Race Belgique nous offre une belle leçon sur l’acceptation de tous les corps

Toutes les candidates ont trouvé dans le monde du drag, un endroit où elles pouvaient être qui elles voulaient. "Je pense que le monde du Drag est un endroit sécurisant, un endroit où tu peux être toi-même" déclare Susan face caméra. En effet, tous les corps sont acceptés dans le drag. Preuve en image, lorsque les candidates de Drag Race Belgique se changent et se déshabillent dans leur atelier pour se préparer. L’émission comporte une diversité de corps et de genre qui a, jusqu’à présent, rarement été affiché à la télévision belge. Avec des reines qui ne font pas toutes une taille 36, qui ne s’identifient pas toutes comme un homme ou une femme, et à l’âge globalement compris entre 22 et 37 ans, Drag Race Belgique est un reflet de la société. Et comme dirait Peach : "peu importe comme t’es, les gens doivent t’accepter"!