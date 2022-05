Cette semaine, on pâtisse le légendaire bodding !

Comme une furieuse envie de pâtisser en cette belle semaine ensoleillée ? Et pourquoi ne pas se lancer dans l’aventure du bodding ? Il incarne à lui seul toutes ces valeurs qui nous sont si chères. Comme une Madeleine de Proust, il cumule les avantages du recyclage des restes de pâtisseries et accumule les goûts et les explosions de plaisirs !

Le bodding maison ? Simple comme bonjour !

En cuisine !

- 500 g de pistolets en grosse chapelure inégale (il faut des morceaux !) ou d’ancien pain.

- 1,5 l de lait entier

- 250 g de cassonade

- 50 g de sucre vanillé

- 6 œufs

- 150 g de raisins secs

- 4 càs rhum brun

- 1 verre d’eau tiède

- 2 doubles expressos

• Faites macérer vos raisins avec le rhum et l’eau, réservez.

• Mélangez le pain, le lait et le café, laissez gonfler quelques minutes.

• Ajoutez le mélange œufs, cassonade et sucre vanillé.

• Mélangez le tout.

• Préchauffer votre four à 180°.

• Remplissez 2 moules de type "Mini Brownie 12 pièces" légèrement huilés ou beurrés.

• Faites cuire 20 minutes à chaleur tournante.

Il ne reste plus qu’à déguster ce petit plaisir régressif !

Recette tirée de l’ouvrage "Pistolet Original. Histoires belges à cuisiner." Valérie Lepla/ Créatrice de l’enseigne "Pistolet Original" – Edition La Renaissance du livre.