Cette semaine, Mustii et Alice on the Roof se transforment en Arsène Lupin pour l’Escape Show

A titre tout à fait exceptionnel, le Louvre a prêté son œuvre la plus prestigieuse au British Museum. L’occasion pour nos candidats de s’emparer de la Joconde ! Cette semaine, Cathy et Ivan ont confié une mission à haut risque à nos candidats ! Ils devront se transformer en Arsène Lupin pour dérober la plus célèbre des œuvres d’art !

Dans le rôle des "gentlemen cambrioleur" nous retrouvons un duo inédit : Alice on the roof avec Mustii. Face à eux, le duo de comédiens français de la série "Demain nous appartient" : Hector Langevain et Grégoire Champion.