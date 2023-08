Cette semaine, Jam vous fait vivre le festival FME au Canada

La seconde journée sera marquée par des performances hip-hop emmenées dans l’après-midi par l’intéressante Fraud Perry et continuées dans la soirée par les concerts de Greg Beaudin, 20some et Fouki, programmés par la radio SiriusXM. La soirée se terminera d’abord avec Modlee, puis par le très attendu concert du duo Montréalais Dope. gng. À noter, la présence de deux jolis noms venus tout droit de l’hexagone et abonnés aux bons filons : on retrouvera donc l’inévitable Flavien Berger ainsi que The Psychotic Monks.

Le samedi, Tess Parks devrait être l’une des attractions de la journée, tout comme le phénomène Les Louanges, déjà passé par le studio de Jam, qui profitera d’un créneau sur un joli line-up programmé à nouveau par SiriusXM. Place à l’électronique également, en début d’après-midi d’abord avec l’ambient de Mélissa Fortin, puis le soir dans des formules plus dansantes menées par Ammar808 et The Mugzy and Maam Show, un spectacle de marionnettes musical alimenté à la techno. Sans oublier quelques lives qui devraient faire bouger les têtes en fin de soirée comme truckviolence ou DVTR, pour ne citer qu’eux.