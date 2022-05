Au cœur de la nature des Ardennes, un espace bien-être pensé sur mesure pour votre relaxation et votre bien-être. À la fois intime et convivial, tout a été imaginé, pensé, étudié dans ce centre Wellness pour offrir un pur moment de bien-être. Nous vous proposons dans l’espace intérieur, une piscine chauffée, deux saunas aux températures différentes, un hammam suédois et un bain à bulles. Une salle de relaxation " vue fagnes " vous plongera dans cette belle nature. En extérieur, parcourez ce long chemin de bois pour profiter du bain à bulles bouillonnant, de notre éclipse sauna bio et d’une éclipse infrarouge.