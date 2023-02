Le framboisier est une plante qui valse à deux temps. Chaque année, elle produit de nouvelles tiges qui portent des framboises l’année suivante avant de se dessécher. La taille consiste donc simplement à couper les tiges qui ont fructifié et qui sont mortes. On les reconnaît du premier coup d’œil, car elles sont ramifiées. Mais il faut être attentif. Certains framboisiers présentent un caractère remontant. De nouvelles tiges peuvent déjà fructifier à leur sommet dès la première année. Ces sommets ramifiés sont maintenant secs, mais le bas des tiges est toujours bien vivant et portera des framboises cette année. Il est donc important de reconnaître les tiges remontantes pour ne pas se priver d’une part de la production.