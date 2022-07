Cette saison, l’Union Saint-Gilloise veut continuer à sourire

L’Union Saint-Gilloise, vice-championne, débutera sa saison ce samedi à Saint-Trond. Des Unionistes qui restent sur un exercice 2021-2022 exceptionnel où finalement il n’aura manqué que la cerise sur un gâteau abondant et succulent. Mais avec le départ de son coach Felice Mazzù et des cadres Undav, Mitoma et Nielsen, beaucoup d’interrogations entourent l’équipe jaune et bleu… Et cette question : qu’attendre du vice-champion cette saison ?

Déjà, partons du principe que pour n’importe quelle équipe, et peu importe son statut, il est difficile de faire aussi bien voire mieux après une saison magique. Il faut toujours se remettre en question et travailler car le football n’aime pas se reposer sur ses lauriers. D’autant plus lorsque ce même club perd son staff, son meilleur buteur (et accessoirement meilleur artificier du championnat) et son milieu de terrain emblématique. Dans un tel scénario, même les grands clubs, pourtant habitués à jouer les premiers rôles seraient en difficulté.

Si les départs des fleurons, Undav, Mitoma et Nielsen étaient planifiés, celui du sorcier Felice Mazzù (et de ses fidèles) à Anderlecht a surpris et alimenté les polémiques. Il s’agit indéniablement du départ le plus difficile à gérer pour le club qui a pourtant misé sur la continuité en choisissant l’adjoint Karel Geraerts dans la maison depuis 3 saisons. L’ex international connaît l’environnement et la façon de travailler de la direction. Il ne se fait pas trop d’inquiétude quant à la qualité de son noyau, "Je sais comment la direction travaille, comment elle recrute. Elle est prête pour des départs et pour des arrivées.

Je n’ai aucun doute par rapport à ça, je suis confiant que l’on aura un noyau compétitif pour jouer le Championnat, la Coupe et l’Europe."

Et pour bien figurer sur les trois tableaux, l’USG compte sur un noyau qui a moins bougé que prévu. Faute d’offre satisfaisante, Dante Vanzeir semble parti pour rester. Orphelin de son compère allemand, Dante devra hausser encore son niveau de jeu et confirmer afin de prouver aux observateurs qu’il peut exister et performer sans Undav.

L’exode annoncé et redouté n’a donc pas eu lieu. Moris, Teuma, Nieuwkoop, Van der Heyden, Lazare, Burgess et Lapoussin sont toujours là… Ces trois derniers ayant même prolongé. L’ossature de l’équipe est donc la même. La direction doit penser à remplacer les partants avec la même réussite.