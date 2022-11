Cette reprise metal de Y.M.C.A. est irrésistible

Cela fait toujours plaisir de découvrir une nouvelle vidéo de Leo Moracchioli de Frog Leap Studios.

Vous savez, ce musicien norvégien (malgré un nom aux accents italiens), spécialisé dans les reprises façon metal de titres inattendus. Il fait un véritable carton sur Youtube et est une star du web depuis plusieurs années déjà avec ses vidéos délirantes. Il a notamment adapté à sa sauce le tube "Despacito", la Reine des Neiges, Lady Gaga, Sia, Adele, "Africa" de Toto ou plus récemment le "Get Ur Freak On" de Missy Elliot dans une version totalement déjantée.

Dans la vidéo que vous pourrez découvrir ci-dessous, il propose une reprise explosive et enjouée du célèbre "Y.M.C.A." des Village People.