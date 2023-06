Cette reprise "improvisée" de System Of A Down dans un centre commercial est époustouflante

"Chop Suey" est l'une des chansons les plus aimées - et les plus diffusées - de System Of A Down.

Ce morceau (apparu à l'origine sur l'album Toxicity en 2001) a déjà connu son lot de cover par de nombreux amateurs et professionnels au cours des 21 dernières années.

En naviguant sur le web, il n'est donc pas rare de tomber sur une pléthore de reprises de ce titre sous toutes les formes imaginables. Mais les musiciens de la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui ont encore réussi à nous surprendre.

Celle-ci a lieu dans un magasin aux USA et on y voit une jeune fille demander à deux violonistes de reprendre "Chop Suey", ce qu'ils font avec plaisir. Mais la demoiselle ne s'attendait surement pas à ce qui allait arriver.

Alors que le duo se lance dans leur interprétation avec talent, un homme, qui semblait simplement chercher des vêtements dans la boutique, s'installe sur un piano et se met à jouer de manière très impressionnante. Les violonistes ont d'abord l'air surpris mais reprennent vite leurs esprits avant de se lancer dans un battle épique entre musiciens.