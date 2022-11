Cette randonnée à cheval près de la Semois vous en mettra plein la vue

C’est à Cugnon, non loin de Bertix et de Bouillon, que Vivre Ici vous emmène aujourd’hui à la découverte d’une randonnée d’exception !

Pour cela, rendez-vous au centre de randonnée équestre des Cavaliers de Saint-Remacle. Depuis 2016, Michel et Cécile vous proposent de partir en randonnées à dos de cheval afin de vous faire découvrir leur magnifique région. Au programme : balade à cheval en forêt, cueillette de champignons, écoute du brame du cerf ou encore promenade en bord de Semois…

"On a choisi de s’appeler Les Cavaliers de Saint-Remacle en référence à Saint-Remacle, le Saint évangélisateur de l’Ardenne. A l’époque, Saint-Remacle est venu dans la région pour évangéliser les Rustres ardennais. Un jour, on aimerait refaire la route de Saint Remacle à cheval : on a déjà fait Cugnon – Stavelot mais la plus grosse partie c’est Cugnon – Les Vosges." nous expliquent d’emblée Cécile et Michel, deux passionnés d’équitation et de leur région.