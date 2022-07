Cette plateforme va aider les cyclotouristes à mieux s'organiser dans leur voyage

Moyennant 30 euros par an, les utilisateurs d'Hexplo vont pouvoir préparer sereinement leurs randonnées et bénéficier des conseils des autres membres de la communauté. Lancée au printemps dernier, la plateforme entend bien aider les cyclotouristes en centralisant toute l'organisation de leurs différents voyages sur un seul et même site.

Avec Hexplo, les cyclotouristes peuvent ainsi créer leurs itinéraires personnalisés à l'aide des nombreuses données fournies, du réseau des véloroutes aux différentes pistes cyclables et chemins adaptés à la pratique du vélo. Pour aller d'un point à un autre, il est possible de choisir son itinéraire et de l'ajuster selon sa longueur ou sa difficulté.