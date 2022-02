Cette planche de surf électrique offre des sensations fortes inédites

Sur le papier, c'est sans conteste la planche de surf la plus extrême qui existe. Il s'agit d'une version améliorée de la Rävik S, sortie il y a deux ans, avec plus de puissance, plus de poussée et une meilleure expérience globale.

Il ne lui faut par exemple que quatre secondes pour atteindre les 50 km/h.

Sa batterie standard lui offre au maximum 20 minutes d'autonomie et de sensations fortes. Heureusement, la recharge est assez rapide, environ une heure et demie, de quoi en profiter à nouveau très vite. Cette Awake Rävik S 22 est d'ores et déjà disponible à partir de 12.900 euros.

Pour l'anecdote, le spécialiste du tout électrique, Tesla, avait également lancé en 2018 ses propres planches de surf, mais tout ce qu'il y a de plus classique !