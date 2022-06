Cette pianiste canadienne propose une reprise virtuose de Running Up That Hill de Kate Bush

Katherine Cordova, une pianiste canadienne, spécialiste de la "cover" au piano, s’est emparé, comme beaucoup d’artistes, de la chanson de Kate Bush, Running Up That Hill - dont la popularité ne cesse d’augmenter grâce à la série Stranger Things. Sur sa chanson YouTube, elle nous livre un arrangement virtuose et envoûtant de ce tube des années 80.

Le tube des années 80 de Kate Bush, Running Up That Hill, connaît depuis quelques semaines un regain d’attention et enregistre une forte augmentation d’écoutes sur les plateformes de streaming. Et pour cause, la chanson de Kate Bush figure parmi la bande-son de la très attendue quatrième saison de la série Stranger Things. Une bande-son 100% années 80 qui ne se cantonne pas au simple accompagnement de l’action de la série, mais qui a un véritable rôle à jouer dans l’intrigue. Ainsi, la chanson de Kate Bush joue un rôle crucial dans l’une des scènes déjà "mythiques" de cette quatrième saison (nous n’en dirons pas plus, pas de spoil ni de divulgachage).