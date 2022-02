Cette photographe fait de l’urbex avec son chien : résultat surréaliste

Alice Van Kempen, une photographe professionnelle fait de l’urbex avec son chien Claire, un Bull Terrier.

La photographe néerlandaise crée une série photographique qu’elle nommera "Furbex", un mélange de fur (fourrure) et d’urbex (exploration urbaine).

Pendant le confinement, nombreux sont les personnes qui se sont adonnées à ce type d’excursion, histoire de vivre un peu d’aventure mais loin de tout le monde.

Elle fait de Claire l’héroïne de ses photos, la mettant en scène pour donner des impressions surréalistes de décors déjà incroyables en eux-mêmes : hôtels et grandes maisons en ruine, châteaux et palais abandonnés, usines et prisons délabrées et fermées depuis longtemps, théâtres et cinémas oubliés…

Comme elle l’explique sur son site, "Alice a décidé d’utiliser de longues vitesses d’obturation pour photographier des chiens en train de jouer. Le flou que vous aviez l’habitude de voir, au début, lorsque le sujet bougeait, mais maintenant combiné avec les images super nettes de l’appareil photo numérique d’aujourd’hui."

Elle a finalement publié le livre "Furbex", où elle montre toutes les aventures d’exploration urbaine avec Claire.