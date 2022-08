Cette photo d’un panneau routier "hacké" par des Ukrainiens sur un pont de Crimée est un montage

Sur les réseaux sociaux comme Twitter (1, 2) ou Facebook, ainsi que dans des canaux Telegram, l’image d’un panneau affichant "Welcome to Ukraine" (Bienvenue en Ukraine) circule et est relayé dans plusieurs langues, dont le français. L’image a été partagée par plusieurs comptes et a fait l’objet de nombreux partages et de "likes".

Selon les descriptifs qui accompagnent la photo, l’affichage de ce texte sur un pont entre la partie continentale de l’Ukraine et la péninsule de la Crimée serait le fait de hackers ukrainiens. Ils auraient pris le contrôle de l’affichage de ce panneau afin de revendiquer l’appartenance de la Crimée, territoire disputé entre l’Ukraine et la Russie et annexé par la Russie en 2014.

Sur certaines des images partagées, le logo de la messagerie crypté "Telegram" est visible, ainsi que l’indication a_shtirlitz, du nom d’un officier de l’armée ukrainienne qui compte plus de 155.000 abonnés sur son canal. Sa publication a été vue plus de 176.000 fois.