Cette photo a été exclue d'un concours parce que le jury suspectait qu'elle avait été générée par l'IA

L'actrice et photographe Suzi Dougherty a pris une photo de son fils Caspar. Sur le cliché, qu’on croirait tout droit sorti des années 1960, figurent en plus deux mannequins habillés en Gucci lors de l’exposition de Gucci au Powerhouse Museum à Sydney. Satisfaite de son rendu, la femme a décidé de participer au concours de photographie de l’imprimerie Charing Cross Photo.

Après évaluation, les quatre jurés ont décidé d’exclure le cliché du concours. La raison ? Ils ont soupçonné que l’image ait pu être générée par une intelligence artificielle. Les informations ne permettant pas de savoir avec certitude comment le cliché avait été pris. L’organisateur du concours Iain Anderson confiait à Artnet, être un peu "parano concernant l’intelligence artificielle". Il s'est expliqué : "L’ambiance générale paraissait fausse. C’est juste une photo très bien prise. Son fils est très beau, il ressemble à un mannequin. Trop beau pour être réel" explique-t-il.

L’autrice a appris la nouvelle via une publication de l’imprimerie Charing Cross Photo rappelant par cette disqualification le règlement interdisant l’IA dans la compétition.

Elle a avoué en interview ne pas y connaître grand-chose en intelligence artificielle. "Je ne saurais même pas comment faire une photo d’IA, je commence tout juste à me familiariser avec ChatGPT. J’ai toujours pensé que ça donnerait quelque chose de plus éthéré et numérique.”

Après avoir reconnu l’erreur, l’organisation du concours a invité Suzi Dougherty à participer à la prochaine mouture de la compétition.

Iain Anderson a expliqué au Guardian qu’il n’excluait pas l’idée de faire une catégorie à part pour l’I.A. Il a admis ne pas en connaître assez à ce sujet. "Je me range davantage du côté des puristes de l’art" ajoutait-il.