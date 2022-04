"Cette personne n’existe pas" ou lorsque l'intelligence artificielle crée mathématiquement des visages

"Pour commencer, il faut réunir une collection de patients qu’on suit dans le temps et sur lesquels on prend des mesures. Il est indispensable de réaliser ces mesures avant le traitement, que ce soit sur leurs états de santé ou leurs historiques médicaux. Après cela, il est possible de débuter le traitement. Evidemment, nous surveillons les résultats et les réactions provoqués par ce nouveau traitement. La réaction des patients au traitement et leurs données médicales serviront de données. Celles-ci vont nourrir l’algorithme et permettre la création d’un modèle", explique Pierre Dupont.

Après la phase d’apprentissage, où la réponse au traitement est connue, il est possible de passer à la phase de prédiction, où le logiciel prédit par ses propres moyens ce qui va arriver au patient.

"Cet algorithme va finir par découvrir des régularités entre les différents patients. Une fois que le modèle existe, il sera possible de passer à la deuxième phase. Nous allons donner à l’algorithme des données de nouveaux patients, et on va le laisser déterminer par lui-même les résultats. Grâce à l’expérience emmagasinée, il pourra déterminer de manière très précise les réactions des patients", précise l’expert.

Néanmoins, cette technique nécessite énormément de données. Plus elles sont nombreuses, meilleures seront les prédictions.