"Cette nuit-là !" un documentaire inédit à revoir sur Auvio

" Cette nuit-là " retrace le témoignage poignant de Kenza Isnasni qui, le 7 mai, a perdu ses parents, victimes d’un crime raciste.

Hendrik Vyt, un militant d’extrême droite notoire, décide de passer à l’acte le 7 mai 2002. Il s’empare d’un fusil et va s’en prendre à la famille Isnasni, ses voisins d’origine marocaine. Il pénètre chez eux, tue les parents, Ahmed et Habiba. Heureusement, les cinq enfants, terrifiés, réussissent à s’échapper. Deux d’entre eux sont grièvement blessés. Ensuite, le meurtrier se donne la mort. Kenza, qui avait 18 ans au moment des faits, a, depuis, réalisé tout un travail de mémoire pour que personne n’oublie jamais ce meurtre raciste. Ce documentaire est centré sur le témoignage de Kenza : elle livre son point de vue poignant sur le drame qui a brisé sa famille, un acte horrible causé par un homme animé par la haine, par un racisme viscéral. Cette terrible affaire qui a endeuillé la Belgique résonne fortement avec l’actualité et la montée de l’extrême droite. Le documentaire retrace également le chemin parcouru par la jeune fille pour se reconstruire. Il montre le combat qu’elle mène aujourd’hui pour que son histoire ne soit pas oubliée et que de tels faits ne se reproduisent plus. Il insiste sur le message d’espoir qu’elle s’efforce de partager.

Un documentaire à découvrir ou à redécouvrir jusqu'au 4 septembre sur la Auvio