Cette nouvelle poudre rend n'importe quelle eau potable.

Cette poudre, composée de paillettes nanométriques d'oxyde d'aluminium, de sulfure de molybdène, de cuivre et d'oxyde de fer, est capable de tuer des milliers de bactéries à la seconde dès lors qu'elle est exposée à la lumière du soleil.

Le but est donc ici de pouvoir désinfecter de l'eau très rapidement et sans effort, ces matériaux étant relativement peu coûteux et surtout très abondants.

Ce qui est véritablement innovant en fait, c'est leur action dévastatrice en contact les uns avec les autres. Ce procédé non toxique vient ici concurrencer d'autres solutions tantôt plus dangereuses, notamment des traitements de l'eau à base de produits chimiques, tantôt plus fastidieuses, comme la lumière ultraviolette.