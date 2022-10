Cette nouvelle manette PlayStation 5 coûte presque aussi cher que la Nintendo Switch

Sony a dévoilé sa nouvelle manette, la DualSense Edge, conçue pour les pros. Mais au-delà de ses fonctionnalités, c’est son prix qui fait le plus parler.

239,99 euros. Soit plus cher qu’une Nintendo Switch Lite, ou deux fois moins cher qu’une PlayStation 5. Voilà ce que coûtera la DualSense Edge à sa sortie, prévue le 26 janvier 2023. Pour ce prix exorbitant, Sony promet “un grand nombre d’options de personnalisation matérielles et logicielles, dont la réattribution des touches, la possibilité d’ajuster la sensibilité des joysticks et les gâchettes, des options pour alterner entre plusieurs profils de commande, ainsi qu’une interface utilisateur unique intégrée à la manette.”

Dans la boîte, les joueurs retrouveront plusieurs articles, dont un câble USB tressé, 2 capuchons standard, 2 capuchons arrondis haut, 2 capuchons arrondis bas, 2 touches arrière semi-arrondies, 2 palettes arrière, le tout placé dans une mallette de transport qui permettra également de recharger la manette.

Mais craqueront-ils pour autant ? Il existe bel et bien un marché, donc malgré son prix, la DualSense Edge pourrait séduire quelques joueurs. D’autres marques, comme Scuf, proposent des manettes similaires dans cette même fourchette de prix, mais la Edge a l’avantage d’être un produit officiel. Sony pourrait donc réussir son coup.

À noter que la manette sera dans un premier temps disponible sur le site direct.playstation.com, avant d’être vendue partout ailleurs dès le 23 février 2023.