'Cette musique ne joue pour personne' : vertiges de l'amour dans un film de Samuel Benchetrit

Un film de Samuel Benchetrit, c’est l’assurance d’être surpris, de sortir du convenu, de voir la poésie s’inviter là où on ne l’attend pas vraiment et de savourer un humour absurde. Dans un film de Samuel Benchetrit, on croise toujours beaucoup de personnages. Ce sont des gens " ordinaires ", des gens de tous les jours, des drôles de bobines. Ils sont autant de personnalités et de parcours que le réalisateur français croque avec une tendresse qui, film après film, a fait sa patte.

Dans Cette musique ne joue pour personne, il s’est attaché (et nous attache) à une bande de gars, mi-dockers, mi-voyous, soudés comme une famille peut l’être et emmenée par leur boss Jeff, marié depuis 25 ans à Katia et père de Jessica, une ado mal dans sa peau.

Leurs problèmes, ils les règlent à coup de pains dans la figure et leur art oratoire consiste à : on cogne d’abord, on discute après. S’ils ne vont pas se défaire de ce mode de " communication ", ils vont faire (pour certains) de louables efforts quand l’amour va s’inviter et les surprendre. Le pouvoir apaisant de la poésie, du théâtre, de la littérature sera du plus bel effet… mais pas forcément raccord avec leurs " bonnes " vieilles habitudes !

C’est ce contraste détonnant qui fait toute la drôlerie de ce film.