Cette montre connectée contient un organisme vivant

Des chercheurs de l’Université de Chicago ont mis au point une montre connectée qu’il ne faut pas recharger, mais qu’il faut… nourrir.

Une “batterie” pas comme les autres

En effet, cette smartwatch au look très rudimentaire contient un physarum polycephalum, soit un organisme unicellulaire plus connu sous le nom de blob, qui fait fonctionner la montre. À condition d’être alimenté.

L’utilisateur doit donc fournir de l’eau et de l’avoine à l’organisme. Et si celui-ci prospère, sa croissance permettra alors de compléter un circuit électrique qui activera la montre, et notamment sa fonctionnalité de surveillance de la fréquence cardiaque.

À l’inverse, si le blob est négligé, il plonge alors dans un état de dormance. “Ces organismes peuvent exister pendant des années dans leur état dormant”, expliquent les chercheurs. “Lorsque les conditions environnementales deviennent plus favorables (avec l'introduction de nourriture et d'eau), elles seront ressuscitées et, par conséquent, reviennent à leur état "vivant". Ce cycle entre le vivant et le dormant est fondamental pour notre conception de l'interaction avec l’utilisateur.”