Cette menace qui plane sur l’archipel paradisiaque des Açores

Eaux turquoise, landes rayonnantes et grand soleil… Les Açores semblent être une destination de vacances rêvée. Mais entre divers projets immobiliers démesurés, le risque d’éruption volcanique et l’envoi de criminels depuis l’Amérique du Nord, l’archipel traverse une période difficile, tant au niveau social qu’environnemental. Une enquête à découvrir ce dimanche sur La Trois.

Avec ses neuf îles plus splendides les unes que les autres, les Açores constituent un véritable petit coin de paradis, perdu au beau milieu de l’Océan Atlantique. Outre ses paysages qui sont un vrai régal pour les yeux, l’archipel jouit en outre de températures agréables et d’un sol fertile qui fait la joie de ses habitants.

Afin de préserver au maximum cet écosystème luxuriant, le gouvernement local privilégie par conséquent l’écotourisme, davantage axé sur la découverte de la nature et la réduction des émissions carbone. Depuis quelques années, on voit ainsi se développer de plus en plus d’initiatives durables, sous la forme d’éco-hôtels et d’hébergements alternatifs, parmi lesquels la roulotte et la yourte, qui séduisent les touristes en recherche d’authenticité. Une retraite spirituelle mêlant la pratique du surf à celle de la méditation est même organisée sur la plage de Faja de Santo Cristo.