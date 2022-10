Cette marque transforme les sièges des transports parisiens en chaussons.

Les déchets font partie intégrante de l'industrie de la mode. Des paquets de chips aux carapaces de crevettes en passant par les restes de sashimis… Les acteurs de la mode, comme de nombreux autres secteurs, font preuve d'ingéniosité pour sublimer des ingrédients et objets autrefois voués à finir en déchetterie. Cette pratique, que l'on nomme "upcycling", permet non seulement de limiter le gaspillage et les déchets, très polluants, mais aussi de limiter le recours à de nouvelles matières premières. Une aubaine pour l'une des industries les plus polluantes au monde.

Née en 2020, en pleine pandémie, la marque Sans Les Plumes ne se contente pas de proposer des collections ponctuelles à partir de déchets ou de chutes de tissus, elle a inscrit l'upcycling dans son ADN. Ses chaussons urbains, à ne pas confondre avec des espadrille, sont confectionnés de façon artisanale à partir des tissus employés pour le métro et le tram parisiens. Un projet surprenant et innovant qui permet d'offrir une nouvelle vie à ces tissus autrefois délaissés.